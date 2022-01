Serie A, il calendario del prossimo turno

Una settimana di sosta per via degli impegni della nazionali, la Serie A torna in campo per la 24^ giornata di campionato nel weekend del 5-6 febbraio. Non sono ancora stati comunicati gli anticipi e i postici di questo turno, ma sicuramente sarà una giornata dove le emozioni e i gol non mancheranno. Match di cartello il derby ad altissima quota tra Inter e Milan, una sfida che dirà molto in chiave scudetto; la Juventus affronta allo Stadium il Verona, la Roma sfida il Genoa, mentre per il Napoli impegno in trasferta contro il Venezia. In calendario anche Fiorentina-Lazio, Atalanta-Cagliari, Bologna-Empoli, Salernitana-Spezia, Sampdoria-Sassuolo e Udinese-Torino.