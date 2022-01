Dopo le lamentele di Milan e Inter è iniziato il rifacimento del prato di San Siro. Il campo anche ieri sera per Milan-Juventus è apparso in pessime condizioni. Il giorno prima si era giocata Inter-Venezia. Fra le cause del deterioramento, oltre al clima, anche i tanti impegni. Da inizio stagione, in 153 giorni, sono state giocate 34 partite (tra campionato, Champions League, Coppa Italia, Supercoppa e Nations League)