Celebrati nel Duomo di Padova i funerali per l'ultimo saluto a Gianni Di Marzio, allenatore e grande talent scout scomparso a 82 anni. Alla cerimonia tante personalità del calcio, da Prandelli a De Biasi, e omaggi delle squadre che il tecnico napoletano ha guidato nella sua lunga carriera. Il figlio Gianluca: "Hai vissuto per me, come io vivo per te"

Il figlio Gianluca: "Hai vissuto per me, come io vivo per te"



Toccante la lettera del figlio Gianluca: "Fino all'ultimo hai voluto parlare di calcio. Del tuo 'figlioccio' De Zerbi, di Mourinho, che per te è una 'volpe'. Del Padova, che secondo te vincerà il campionato. E di quel talento 2003 dell'Ajax che hai scovato e che forse sarà il tuo colpo da lasciare ai posteri. Mi mancherà la tua voce, ma i tuoi ex giocatori sono talmente bravi a imitarti che sarà come se fossi ancora qui con noi. Sei stato capace di allenare gli opposti - Catania e Palermo, Catanzaro e Cosenza - amando e dividendo come i veri condottieri. C'è qualcosa che non ti ho mai detto? Il nostro rapporto era talmente simbiotico che non riuscivo a nasconderti nulla. Mi mancherà il tuo essere padre premuroso: 'Vai piano in macchina, stai attento, non farti fregare sul tempo le notizie... Hai vissuto per me, come io vivo per te. Sei stato un marito amorevole, un tenero suocero, un nonno dolcissimo, amico di tutti e allenatore del popolo. Eternamente e semplicemente: Gianni Di Marzio".