Non arrivano buone notizie per il Milan dalla Coppa d'Africa in corso in Camerun. Se dalla sfida tra Senegal e Capo Verde era stato Ballo Touré a uscire dal campo infortunato a causa di un problema muscolare, l'ottavo di finale tra Costa d'Avorio ed Egitto ha costretto al forfait Franck Kessié. L'ivoriano si è accasciato a terra dolorante al 29' di gioco, allertando lo staff sanitario che lo ha raggiunto in campo con una barella che però non è stata necessaria. Il centrocampista del Milan infatti si è rialzato per raggiungere la panchina zoppicando vistosamente. Prima di abbandonare il terreno di gioco (al suo posto è entrato Serey Dié) Kessié ha mimato ad Aurier una torsione addominale, toccandosi il fianco sinistro dolorante. In attesa di tutti gli accertamenti del caso per stabilire l'entità dell'infortunio, il Milan resta col fiato in sospeso: sabato 5 febbraio si gioca il derby di Milano e i rossoneri, che hanno ritrovato Bennacer dopo l'eliminazione dell'Algeria dalla Coppa d'Africa, avrebbero accolto volentieri anche Kessié.