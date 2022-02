Dal Pino si dimetterà da presidente della Lega

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, si dimetterà oggi. Dal Pino, che è negli Stati Uniti dalle vacanze natalizie, ha preso la decisione e la ufficializzerà in giornata con una lettera. Alla base della scelta di Dal Pino, che è alla guida della Lega da due anni, la sua volontà di trasferirsi definitivamente con la famiglia a vivere negli Usa. Dal Pino avrebbe maturato la scelta a inizio gennaio, ma ha deciso di procrastinare l'addio di qualche settimana per gestire la difficile fase di inizio anno con le partite rinviate per covid e la riduzione della capienza degli stadi a 5 mila spettatori.