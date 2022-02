L'attaccante azzurro è stato coinvolto in un brutto scontro di gioco durante Messico-Panama ed è stato portato via in barella, con il braccio destro dolorante e immobilizzato. Il comunicato del Napoli: "Ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia"

Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Hirving Lozano. El Chucky è stato costretto a uscire in barella durante il secondo tempo di Messico-Panama, dopo un brutto scontro di gioco con l'avversario Michael Murillo. L'attaccante azzurro è caduto male sul braccio destro intorno al 65', quando la partita era ancora sullo 0-0 (all'80' arriverà il gol decisivo di Jimenez su rigore, per l'1-0 del Messico). Lozano è stato portato via dai sanitari in barella, con un brutta smorfia di dolore e il braccio sinistro a mantenere quello infortunato, che gli è stato successivamente immobilizzato. Il giocatore ha riportato una lussazione, come confermato dal Napoli con questo report medico: "In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia", si legge sul sito ufficiale del club azzurro.