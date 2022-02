Lautaro con Dzeko, Tomori verso la convocazione

Dopo la pausa e il mercato invernale la Serie A torna in campo: Allegri getta subito nella mischia sia Vlahovic che Zakaria. Inter in formazione tipo con Lautaro a far coppia con Dzeko. Nel Milan speranze per Tomori con Ibra però assente. Fiorentina con un piccolo rebus in attacco. Osimhen in vantaggio su Mertens mentre Gasperini pensa subito a Boga PROBABILI FORMAZIONI 24^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Una lunga pausa che però ha avuto come interessante “contorno” la sessione di mercato invernale. Tra colpi, ritocchi e partenze le rose sono quelle che arriveranno a fine stagione. Anche i fantallenatori in settimana si sono occupati dell’asta di riparazione sperando di aver davvero rinforzato la propria squadra. Tra impegni internazionali e ritorni last minute ci sono ancora un po’ di dubbi da risolvere.

Siamo allora prontissimi a chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport . Il nostro dream team è pronto: super udito attivato (per non perdersi nemmeno uno spiffero) e telefono in mano con la chat “probabili” aperta. Sfide interessanti e nuovi protagonisti da testare. Ecco il menù di giornata: ora però basta chiacchiere, passiamo alle news che arrivano fresche fresche dai vari ritiri di Serie A

Blessin si ritrova senza lo squalificato Cambiaso. Criscito è ancora ai box mentre Rovella è alle prese con un problema muscolare. Destro era stato risparmiato nell’amichevole a inizio settimana: il bomber rossoblù però sabato sarà regolarmente titolare. Possibile chance dall’inizio per Piccoli ma occhio anche alla candidatura di Gudmundsson. A sinistra l’ex Calafiori è in ballottaggio. In mediana tanti possibili nomi tra i quali c’è anche quelli di Amiri

Il volo dall’Uruguay con destinazione Roma e passeggero Matias Vina arriverà nella Capitale a poche ore dal match di sabato. Ecco perché Mourinho dovrebbe rinunciare all’esterno sinistro in vista della sfida col Genoa. Lorenzo Pellegrini è tornato ma non è ancora al 100% e quindi resta un dubbio sulla sua titolarità: non dovesse farcela ecco uno tra Cristante e Veretout. Davanti invece si va sul sicuro con la coppa Abraham-Zaniolo

A Milanello monitorati di continuo sia Tomori che Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ancora alle prese con il problema al tendine d’Achille: negli ultimi giorni l'attaccante si è allenato solo in palesta. Quasi certa quindi la sua assenza come anche quella di Rebic. Anche Tomori sembrava a fortissimo rischio ma dal quartier generale rossonero arrivano buone notizie. Il difensore è di nuovo sceso in campo e punta alla convocazione. Pioli ha provato anche Kessié sulla trequarti, ruolo già ricoperto nell’ultima sfida prima della pausa. Dovesse toccare a lui, il sacrificato sarebbe Brahim Diaz. Davanti toccherà invece a Giroud

Nerazzurri in formazione tipo contro i cugini rossoneri. Lautaro e Sanchez sono tornati da poco ma hanno dato le giuste garanzie fisiche. Al momento tutto porta a pensare che la coppia iniziale sia quella composta da Dzeko e Lautaro. Dubbio sulla destra? Per ora no: c’è Dumfries in pole. Dietro solito trio formato da Skriniar, de Vrji e Bastoni

La buona notizia per Sarri riguarda il recupero di Pedro. L’attaccante si è rivisto sul campo e possiamo considerarlo abile e arruolabile al 100%. Nelle ultime sedute, provati Lazzari a destra e Hysaj a sinistra con Radu centrale. Il romeno è favorito su Patric mentre in fascia l’alternativa a Lazzari è Marusic. Ballottaggio ‘puro’ invece in mediana dato che c’è sempre da risolvere il testa a testa tra Luis Alberto e Basic. Davanti Zaccagni sembra in leggero vantaggio su Felipe Anderson ma di certo i giochi non sono chiusi

C'è tanta curiosità per vedere la Fiorentina del dopo Vlahovic. Il mercato è stato vivace anche in entrata e ora Italiano deve preparare la scacchiera anti Lazio. Dal campo non arrivano ottime notizie su Nico Gonzalez. L’esterno argentino è rientrato col polpaccio dolorante e viaggia verso una probabilissima partenza dalla panchina. Dietro tocca a Venuti dato che Odriozola è squalificato. Capitolo Cabral: il nuovo arrivato se la gioca con Piatek. Molto dipenderà dal giudizio di Italiano: se l’ex Basilea non dovesse essere ancora entrato negli schemi del mister, ecco che toccherebbe a Piatek. A completare l’attacco ci saranno Ikoné e molto probabilmente Sottil

Fari puntati soprattutto sull’attacco della squadra di Mazzarri. A Bergamo mancherà infatti per squalifica Joao Pedro. E non è chiaramente un’assenza da poco. In difesa spazio all’ex di turno Lovato con Ceppitelli e Goldaniga a completare il pacchetto arretrato. Nandez è da verificare e quindi si candidano Deiola e Baselli. In attacco favoritissimo Gaston Pereiro per affiancare Pavoletti

Duvan Zapata ha proseguito con il programma di allenamento differenziato mentre Miranchuk ha svolto solo terapie. Davanti quindi ci sarà Muriel ma la possibile novità di formazioni riguarda Boga che Gasperini sta pensando di lanciare dal primo minuto contro il Cagliari. Gli altri sono tutti a disposizione (escluso ovviamente Ilicic). In difesa pare essere Djimsiti il sacrificato per la panchina. Sulla trequarti ancora da decidere un posto: Malinovskyi o Pessina? Al momento c’è il primo in vantaggio

Cacace, Benassi e Verre. I nomi del mercato di gennaio potrebbero trovare posto nella sfida di domenica contro il Bologna. Magari non tutti insieme ma in mediana c’è da sostituire Ricci, passato in prestito al Torino. Può quindi tornare utile Benassi. Verre invece deve provare a scalare la gerarchia sulla trequarti che vede in pole ancora Henderson e Bajrami mentre in difesa partono quasi alla pari Cacace e Parisi

Mihajlovic è senza Hickey, fermato per un turno dal giudice sportivo. A sinistra ci sarebbe Dijks ma ricordiamo che l’olandese, al pari di Skov Olsen che ha salutato l’Italia, era stato indicato dal tecnico come fuori dal progetto e quindi in partenza. Non ci sono molte alternative a sinistra, salvo il dirottamento fuori ruolo di qualche difensore. In mediana ‘spot’ aperto al fianco di Svanberg con Viola che si candida mentre davanti Barrow parte dalla panchina dopo essere rientrato dalla Coppa d’Africa

Il nome in attacco è sicuro: davanti, a guidare la truppa di Giampaolo, ci sarà Cicco Caputo dato che Quagliarella non è al meglio. Ovviamente spazio anche a Gabbiadini e Candreva con Sensi in mezzo. L’ex Inter non teme per ora concorrenza. Ekdal è squalificato e quindi nessun dubbio sul duo Rincon-Thorsby. Dietro invece Ferrari è in leggero vantaggio su Magnani

VENEZIA-NAPOLI, domenica ore 15

Venezia, quasi tutti negativi

Come comunicato dalla società, sette giocatori si sono negativizzati. Ampia scelta quindi, anche in virtù degli arrivi dal mercato per Zanetti. Nsame sta continuando a svolgere un lavoro specifico post infortunio e i vari fantallenatori dovranno quindi aspettare per vederlo da inizio gara. In attacco pronto il trio Amamu, Henry e Okereke mentre qualche dubbio c’è tra difesa e centrocampo. Ullmann non ha sfigurato contro l’Inter e parte in leggero vantaggio su Haps. Tessmann invece si deve difendere dall’attacco sia di Crnigoj che di Busio

Napoli, stop per Lozano. Chi là davanti?

Pochi dubbi in difesa: Spalletti continua con quella linea a 4 vista sempre nelle ultime uscite. Di Lorenzo e Mario Rui saranno quindi i cursori di fascia. In mediana favorito Lobotka mentre in attacco è oramai notizia nota quella relativa all’infortunio di Lozano che potrebbe star fuori un bel po’. Elmas va verso la conferma mentre resta un punto di domanda l’attaccante. Osimhen è pronto a tornare ma Mertens non vuole perdere il posto. Al momento la bilancia pende dalla parte del nigeriano