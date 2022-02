Fiorentina-Lazio, dove vedere la partita in tv

Scontro diretto in chiave Europa al Franchi, dove alla ripresa del campionato si sfidano Fiorentina e Lazio. Appaiate al settimo posto a quota 36 punti (anche se i viola hanno una gara in meno), le squadre di Italiano e Sarri cercano un risultato positivo per proseguire la corsa alle zone più alte della classifica. Per la Fiorentina sarà il primo match del post-Vlahovic: Cabral e Piatek proveranno a far dimenticare l'attaccante serbo passato alla Juventus. Tra i protagonisti annunciati in casa Lazio Ciro Immobile, alla 250^ presenza da titolare in A e già in gol cinque volte con la maglia biancoceleste contro i viola.