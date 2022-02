Notte piacevolmente insonne per Maignan, carico di adrenalina dopo la vittoria in rimonta contro l'Inter: il portiere rossonero, grande protagonista con le sue parate decisive, ha twittato uno scambio di battute avuto prima del derby, quando è stato stoppato al parcheggio di San Siro...

"Di qui non si passa". Una frase che Mike Maignan ha fatto sua nel corso del derby, chiudendo la porta con due interventi strepitosi (Dumfries e Lautaro Martinez) e dominando l'area piccola su tutte le palle insidiose. Nel pre-partita però era stato lui a sentirsela dire... stando alla sua ricostruzione - probabilmente un po' romanzata - di quanto sarebbe avvenuto al suo arrivo a San Siro. "Ieri quando volevo parcheggiare l'auto allo stadio - racconta il portiere francese su Twitter e Instagram - mi è stato risposto che "Oggi la tua macchina deve stare fuori, questa è la casa dell'Inter questo fine settimana!". Maignan, che nella rappresentazione dello sketch si raffigura con l'emoji di un'aquila, risponde: "Hai appena cambiato l'arredamento senza il mio permesso! San Siro mi è stata presentata come la casa del Milan".

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

E Castillejo cambia le luci degli spogliatoi

Per ribadire il colore di San Siro (almeno in questo weekend) Samu Castillejo si è fatto filmare mentre rimodulava le luci dei corridoi di San Siro, impostate sul blu quando sono i nerazzurri a giocare in casa. Lo spagnolo sposta la tonalità sul rosso e commenta su Instagram: "San Siro è nostro!".