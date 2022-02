L'attaccante nigeriano, autore del gol del vantaggio degli azzurri, ha commentato la vittoria maturata a Venezia: "Contento per esser tornato titolare e aver segnato. Sappiamo che con l'Inter non sarà facile, ma prepareremo bene la partita"

Torna in campo da titolare e lascia subito il segno. A 77 giorni dall'infortunio rimediato contro a San Siro contro l'Inter, Victor Osimhen è risultato decisivo per la vittoria del Napoli di Spalletti contro il Venezia. Una gara chiusa quella del "Penzo", sbloccata dall'attaccante nigeriano con un gol di testa al 59' minuto: "Ho provato belle sensazioni a tornare in campo dal primo minuto, ho lavorato molto durante la settimana e sapevo di essere pronto per partire dall'inizio - ha commentato Osimhen nel post partita. Non era facile, abbiamo affrontato un avversario forte ma sono davvero contento della prestazione di tutta la squadra e sono felice per la vittoria".