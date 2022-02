"Possono cancellare tutto ma questo rimarrà per sempre impresso nella mia mente". Parola di Nicolò Zaniolo. Quello vissuto sabato nello 0-0 contro il Genoa non è stato un pomeriggio da incorniciare per il numero 22 della Roma, passato nell'arco di cinque minuti dall'esultanza per il gol della possibile vittoria giallorossa al 90' (poi annullato per l'intervento del Var, che ha segnalato un pestone di Abraham su Vazquez a inizio azione) all'espulsione per le proteste nei confronti dell'arbitro Abisso. Zaniolo ha postato sul proprio account Instagram una serie di foto che lo ritraggono senza maglia sotto alla curva della Roma, intento a festeggiare con i suoi tifosi il gol che poco dopo sarebbe stato annullato. Una decisione che ha cancellato la potente conclusione all'angolino che aveva fatto esplodere l'Olimpico, ma non la gioia di Zaniolo che ha immortalato l'esultanza sotto la Curva Sud sui social.