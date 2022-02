Importante novità per quanto riguarda gli stadi italiani. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti fra la Federcalcio , il Governo e il Ministero della Salute per lavorare a una riapertura graduale degli impianti al pubblico . In una nota congiunta il ministro della Salute Roberto Speranza e la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali confermano la volontà di arrivare "ad un percorso graduale che prevede la riapertura a capienza massima degli impianti sportivi all’aperto ed al chiuso”.

A marzo capienza al 75% all'aperto e al 60% al chiuso

Si lavora ad un primo allargamento, a partire da marzo, che porterà al 75% ed al 60% il limite delle capienze rispettivamente all’aperto ed al chiuso. Per poi proseguire con riaperture complete qualora la situazione epidemiologica continuasse il trend di calo come sta avvenendo negli ultimi giorni. Da parte dei club della serie A si spinge per andare, già da marzo, anche oltre con la riapertura totale e per questo sarebbe stato anche individuato lo strumento legislativo: un emendamento ad uno dei decreti Covid in sede di conversione.