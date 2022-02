Non si hanno ancora certezze sull'entità dell'infortunio di Duvan Zapata. Si teme serio infortunio al tendine dell'adduttore, ma il giocatore vuole provarle tutte per star fermo il meno possibile: mercoledì il colombiano volerà in Finlandia, dove sarà visitato dal professore Orava, luminare finlandese che in passato ha operato Guardiola, Beckham, Van Basten e in estate Spinazzola

Era rientrato dall'infortunio ma dopo pochi minuti è stato di nuovo costretto ad alzare bandiera bianca. Gasperini lo aveva detto: "Con gli infortuni come quello di Zapata dobbiamo stare attenti alle ricadute". Ed è andata proprio così: Duvan, nel match contro il Cagliari, è dovuto di nuovo uscire per un probelma all'adduttore dopo quattordici minuti dal suo ritorno in campo. Si teme una lesione al tendine del muscolo, con conseguente lungo stop, ma ancora non ci sono diagnosi precise per quanto riguarda entità e tempi di recupero dell'attaccante dell'Atalanta. Desideroso di volere stare ai box per il minor tempo possibile, a prescindere dall'esito degli esami, Duvan Zapata ha deciso di volare in Finlandia - a Torku - per sottoportsi alla visita del professor Orava, un vero specialista del mestiere che ha messo già le proprie mani su alcuni dei calciatori più forti al mondo.