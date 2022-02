Cosa aveva rivelato Donnarumma

Tutto è iniziato con l'intervista rilasciata da Donnarumma alla Gazzetta dello Sport. L'attuale portiere del Paris Saint Germain ha dato la sua versione dei fatti sull'accaduto della scorsa estate, quando ha lasciato il Milan a parametro zero per trasferirsi in Francia: "Tutti danno la colpa a me senza guardare cosa è successo dall'altra parte - spiega -. Posso dire che l'ultima telefonata che il club mi ha fatto è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. A quel punto è finita così". Donnarumma si riferisce a Mike Maignan, il cui acquisto venne ufficializzato dal Milan il 27 maggio 2021, quasi un mese prima della scadenza del contratto del portiere. Il rinnovo, tuttavia, era lontano come spiegato da Massara che ha parlato di "rifiuti alle nostre proposte" da parte di Donnarumma.