Il portiere del Psg è tornato a parlare della fine della storia con i rossoneri e ha svelato il contenuto dell'ultima telefonata con il club: "Tutti danno la colpa a me senza guardare cosa è successo dall'altra parte. Hanno fatto l'ultima chiamata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere e a quel punto è finita così. Ma io continuo a essere un tifoso del Milan e spero che continuino a fare un grande campionato, arrivando fino in fondo"

La verità di Gigio Donnarumma. A mesi di distanza dalla fine della sua storia con il Milan e dall'inizio della nuova avventura con il Paris Saint-Germain, il portiere italiano è tornato a parlare dei momenti che hanno preceduto il trasferimento in Francia. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il classe '99 ha raccontato come sono andate le cose: "Non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan - ha detto Donnarumma -, lì sono cresciuto come uomo e come giocatore e non posso che ringraziare il club e i tifosi per tutto ciò che hanno fatto per me. Mi sono sempre sentito a casa, ma poi si sa come sono andate le cose. Tutti danno la colpa a me, senza magari guardare cosa è successo dall'altra parte. Posso dire che l'ultima telefonata da parte della società è stata per comunicarmi che avevano preso un altro portiere. A quel punto è finita così".

"Complimenti a Maignan, spero che il Milan arrivi in fondo"

Donnarumma continua però a seguire i rossoneri da vicino: "Sento spesso i miei ex compagni e anche Pioli - ha proseguito Gigio -, sono contento per come stanno andando le cose. Ho gioito per il derby vinto, seguo sempre tutto da tifoso con passione. Spero che il Milan continui a fare un grandissimo campionato e che arrivi fino in fondo". Grazie anche al suo successore, Mike Maignan: "Finora mi ha fatto una bella impressione, gli faccio i complimenti per quello che sta facendo e per come sta aiutando il Milan. Sono felice per lui e per la grande stagione che stanno facendo tutti i ragazzi".

"Il Psg nel mio destino. E con Navas nessun problema" In chiusura il portiere ha parlato anche del suo impatto con il Psg e del dualismo che ha caratterizzato la prima parte di stagione con Keylor Navas: "Qui le cose vanno per il meglio e tutti mi hanno accolto alla grande sin dall'inizio. Mi sono ambientato e adesso mi sento a casa, anche se inizialmente non è stato tutto semplice. Mi serviva un'esperienza nuova e sento che ho fatto la scelta giusta. Credo che il Psg sia sempre stato nel mio destino, il club mi seguiva da anni e doveva andare così. Il ballottaggio con Navas? Venendo qui sapevo che sarebbe stato così. Non so cosa ne pensi lui, ma a me questa cosa sta bene perché comunque tutti mi fanno sempre sentire importante. Non è vero che con Keylor ci sono scintille, con lui ho un ottimo rapporto e per me non c'è alcun problema".