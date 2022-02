Le probabili formazioni della 25^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport: l’Inter capolista va a Napoli con un dubbio in difesa. Spalletti conferma Osimhen e ritrova Koulibaly. Pioli deve sostituire Theo mentre Brahim Diaz è in pole sulla trequarti. Allegri riflette sul compagno di de Ligt. Lazio in ansia per Immobile che però stringerà i denti. Mourinho senza Zaniolo pensa ad El Shaarawy I CAMPETTI Condividi

Esauriti i quarti di finale di Coppa Italia, testa e gambe tornano al campionato. Là davanti la classifica è corta e questo turno potrebbe rimescolare ulteriormente le carte. E’ infatti una giornata da circoletto rosso viste le sfide incrociate tra prima e seconda e tra quarta e quinta. Sulla carta potrebbe approfittarne il Milan ma la Samp di Sensi e Giampaolo è reduce da una sonora vittoria interna.

Tra squalificati (e quindi possibili sostituti) e infortunati, c’è da monitorare non poco. Tifosi e fantallenatori chiedono l’intervento e l’aiuto della squadra degli inviati di Sky Sport. I ‘nostri ragazzi’ non si tirano certo indietro: le prime novità di formazioni sono già in arrivo e quindi siamo pronti come al solito per il nostro consueto giro dai ritiri di Serie A.

LAZIO-BOLOGNA, sabato ore 15 Lazio, fari puntati su Ciro Immobile approfondimento Immobile, il piede è ok: in campo col Bologna? La brutta serata di Coppa Italia contro il Milan non ha solo portato un pesante 0-4 in quel di San Siro. Ciro Immobile infatti è uscito per infortunio. Secondo quel che trapela da Formello, Re Ciro è in bilico nel senso che potrebbe essere già a disposizione anche se c’è tanta cautela. Rischiare di metterlo in campo e di peggiorare la situazione è un qualcosa che ‘turba’ Sarri e il suo staff. Acerbi si prepara a tornare in gruppo. Il difensore non ci sarà contro il Bologna ma punta ad essere a disposizione per la sfida contro il Porto

Bologna, porte girevole sulle corsie esterne Il rientro dalla squalifica di Hickey è sicuramente una buona notizia per Sinisa Mihajlovic che contro l’Empol si era dovuto inventare una soluzione alternativa. Per uno che torna a sinistra c’è un assente sull’altro versante. Fermato per un turno infatti De Silvestri. Mbaye, al rientro dalla vittoriosa Coppa d’Africa, ha svolto lavoro differenziato ma non è in dubbio per la sfida di sabato. Il ballottaggio è tra lui e Kasius, che ha esordito settimana scorsa subentrando dalla panchina. In mediana invece possibile che Aebischer possa sopravanzare Schouten

NAPOLI-INTER, sabato ore 18 Napoli, torna KK in difesa leggi anche Anguissa già in gruppo, Koulibaly accolto da eroe Rientro da trionfatore per Koulibaly dopo il successo in Coppa d’Africa. Spalletti però non ha tempo per ‘festeggiare’ il difensore che sarà presumibilmente buttato subito nella mischia contro l’Inter al fianco di Rrahmani. Anguissa è tornato in gruppo ma difficilmente può lottare per una maglia da titolare. In attacco dovremmo rivedere dal primo minuto gli stessi che hanno giocato contro il Venezia: tradotto, Mertens da utilizzare a gara in corso

Inter, duello in difesa per sostituire Bastoni gli arbitri Napoli-Inter a Doveri. E si rivede Serra Ad Appiano Correa, Gosens e Bastoni hanno lavorato a parte mentre Caicedo ha svolto parte della seduta con il resto dei compagni e potrebbe essere a disposizione per la panchina. Quasi tutto deciso per Inzaghi a livello di XI titolare: davanti ancora il tandem Dzeko-Lautaro mentre in difesa c’è da riempire il buco lasciato da Bastoni (squalificato e infortunato): in lizza ci sono Dimarco e D’Ambrosio con il primo in leggero vantaggio sul secondo

TORINO-VENEZIA, sabato ore 20:45 Torino, assenze in mediana per Juric Nell’attacco della squadra granata c’è Brekalo in dubbio: la sua condizione fisica non è ancora al 100% e Juric potrebbe non rischiarlo. C’è però da pensare bene a come mettere giù il centrocampo viste le assenze per squalifica di Mandragora e Lukic: al momento la soluzione più probabile è quella che prevede l’utilizzo di Pobega e Ricci con Singo e Vojvoda come cursori di fascia. In difesa infine rientra Bremer dopo aver scontato il turno di stop per squalifica della scorsa settimana Venezia, due squalificati anche per Dionisi Due squalificati in casa Torino, altrettanti in casa Venezia: Zanetti deve rimpiazzare infatti sia Ebuhei che Ceccaroni e quindi c’è da rifare mezza difesa. Pronti là dietro sia Svoboda che Modolo con Caldara e Haps a completamento del pacchetto arretrato. Dietro si candida anche Ullmann che è tornato a disposizione. In mediana può tornare Busio (c’è Vacca indisponibile) mentre in attacco Nsame spera in una maglia da titolare anche se al momento resta in svantaggio

MILAN-SAMPDORIA, domenica ore 12:30 Milan, Brahim torna dall’inizio approfondimento Milan-Botman: le ultime dopo l'incontro con agenti Derby e Lazio hanno rianimato non poco il Diavolo: un super Giroud (4 gol in pochi giorni) guiderà di nuovo l’attacco dei rossoneri. In difesa c’è da sostituire Hernandez dopo il rosso rimediato nel finale del derby di sabato. Possibile un dirottamento a sinistra di Calabria con Florenzi in pole per un posto a destra. Sulla trequarti invece va verso una maglia da titolare Brahim Diaz con Kessiè che tornerebbe sulla trequarti. Il “Generale” però deve vincere il ballottaggio con Bennacer.

Sampdoria, tante conferme per Giampaolo Ritorno in quel di San Siro (contro il Milan) per mister Giampaolo che è reduce da un rotondo 4-0 contro il Sassuolo. Samp che ha perso Gabbidini per il resto della stagione ma che può contare su un Sensi formato ‘deluxe’. Nel tridente alle spalle di Caputo può trovare posto dall’inizio un altro ex: Andrea Conti. Si sono rivisti in gruppo sia Ekdal che Quagliarella. A disposizione ma come iniziale arma in corso anche Sebstian Giovinco

EMPOLI-CAGLIARI, domenica ore 15 Empoli, Asllani verso la conferma Qualche dubbio pare esserci in casa Empoli ma solo per quel che riguarda la difesa. Davanti infatti si continua con la linea che prevede Pinamonti unica punta con Bajrami e Henderson a supporto. Asllani può conservare il posto da titolare in mediana. I due centrali di difesa sono ancora un piccolo punto di domanda: Ismajli pare più certo (ma non sicuro al 100%) del posto in squadra: Viti e Tonelli si contendono l’altra maglia Cagliari, Pavoletti ancora in dubbio Un po’ di rientri per Mazzarri: Joao Pedro ha scontato il turno di squalifica mentre Zappa si è negativizzato. Pavoletti invece è ancora in forse ma con un Gaston Pereiro ‘on fire’ c’è da scommettere che non ci saranno dubbi sul suo impiego dal primo minuto. In mediana c’è invece Deiola squalificato. Due le opzioni: dentro Baselli con Dalbert esterno oppure line centrale con Grassi, Marin e lo stesso Dalbert. A quel punto sarebbe Lykogiannis il cursore di fascia sinistra

GENOA-SALERNITANA, domenica ore 15 Genoa, Bani e Ostigard indisponibili Ancora cambi nella difesa rossoblù. Blessin è primo sia di Bani che di Ostigard ma almeno può contare sui rientri di Cambiaso, che era squalificato settimana scorsa, e di Criscito. I due dovrebbero partire entrambi dal primo minuto. Ekuban e Portanova devono vincere i rispettivi ballottaggi ma paiono ancora in vantaggio mentre in attacco Destro è insidiato da Piccoli ma l’ex Atalanta non pare essere in pole per un posto nella formazione di partenza Salernitana, tante conferme per Colantuono Nel ‘Monday Night’ di settimana scorsa Colantuono aveva cambiato tutta la formazione iniziale rispetto alla sfida di campionato precedente. Questa volta invece si prospettano un bel po’ di conferme: la coppia Drausin-Fazio può essere di nuovo titolare. Bene anche Radovanovic in mediana. Possibile invece un cambio in attacco: Mousset era uscito dopo un tempo settimana scorsa. Djuric quindi pare destinato a prendere il suo posto nell’XI titolare granata

VERONA-UDINESE, domenica ore 15 Verona, tre ritorni per mister Tudor Dopo la sfida contro la Juventus, Nikola Kalinic ha salutato tutti tornando all’Hajduk. L’attacco dei gialloblù ritrova però Simeone, che contro la Juventus era squalificato. Si sono rivisti sul campo d’allenamento anche Caprari e Faraoni con il secondo che punta a una maglia dal primo minuto. Sulla trequarti invece Caprari potrebbe essere usato a gara in corso: con Barak ci sarà uno tra Ilic e Lasagna Udinese, davanti torna Deulofeu Fuori Success e dentro Deulofeu nell’attacco dei bianconeri anche se Pussetto spera di poter dire la sua fino all’ultimo. Molina, dopo il gol che ha sbloccato la gara contro il Torino, torna titolare sulla corsia destra, dall’altra parte invece c’è Udogie. Dietro c’è ancora da scegliere ma al momento Pablo Marì pare destinato ad un posto in panchina. Nel terzetto difensivo infatti, con Becao e Nuytinck c’è Perez

SASSUOLO-ROMA, domenica ore 18 Sassuolo, problemi non indifferenti in attacco In Coppa Italia non aveva preso benissimo la sostituzione ma poi, a mente fredda, Traoré ha chiesto scusa ad allenatore e compagni. In vista della sfida contro la Roma c’è da verificare la condizione di Ayah che ha accusato un piccolo problema muscolare. Dionisi deve arrangiarsi in attacco dato che ci sono sia Scamacca che Raspadori squalificati. Defrel viaggia verso una maglia da titolare. Dietro potrebbe conservare il posto Ruan che può essere impiegato sia a destra che centralmente al posto di Chiriches

Roma, senza Zaniolo tocca ad Elsha? approfondimento Sfogo Mou: "Se avete paura, giocate in C" Due assenze certe per José Mourinho in quel di Reggio Emilia: Zaniolo è squalificato e Ibanez è ko e ne avrà per un po’. Allarme invece rientrato per quel che riguarda Abraham. Nella linea a 4 di difesa, Maitland-Niles potrebbe agire a sinistra. Cristante sarà il compagno di reparto di Sergio Oliveira mentre nel trio di trequartisti, sulla sinistra ecco la forte candidatura di El Shaarawy

ATALANTA-JUVENTUS, domenica ore 20:45 Atalanta, Gasperini cambia in quasi tutti i reparti Musso è squalificato, Palomino è in forte dubbio. Queste le notizie che arrivano da Zingonia. In attacco Boga è stato molto attivo in Coppa Italia ma contro la Juventus torna Muriel dall’inizio. L’ex Sassuolo potrebbe comunque essere impiegato da esterno. In porta, anche in virtù di quel che si è visto domenica scorsa, c’è Rossi in pole su Sportiello. Dietro ecco Demiral mentre a centrocampo Freuler torna a far coppia con De Roon.

Juventus, Chiellini out. Dietro a chi tocca? vedi anche Kulusevski: "Juve, non so cosa non sia andato" Difficile pensare a un cambio in attacco per la squadra di Allegri. Il trio Morata-Vlahovic-Dybala può diventare devastante e ha già fatto vedere ottime cose. A centrocampo rientra Locatelli dalla squalifica e l’ex Sassuolo è in pole per una maglia da titolare. Capitolo difesa: Chiellini è indisponibile. De Ligt è sicuro del posto. Accanto all’olandese dovrebbe toccare a Bonucci che però è reduce da un periodo di stop e va certamente gestito. Non è da escludere quindi che possa tornare dall’inizio Rugani

SPEZIA-FIORENTINA, domenica ore 20:45 Spezia, Kovalenko recuperato Solo tre ‘presenze’ nella lista degli indisponibili di Thiago Motta per il resto tutti abili e arruolabili. Il 2-2 contro la Salernitana dovrebbe portare a qualche conferma soprattutto in attacco. Il recupero di Kovalenko permette al tecnico di avere un’altra alternativa in mediana. Da non sottovalutare la possibile sorpresa Nguiamba, subentrato lunedì scorso. Nzola spera di recuperare posizioni nelle gerarchie ma come detto, Manaj e Verde restano in pole