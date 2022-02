Mihajlovic: "Rigori così solo a danza classica"

L'allenatore rossoblù commenta l'episodio che ha sbloccato il match, perso 3-0 dalla sua squadra: "Mai visto un rigore del genere in 40 anni di carriera. Un penalty così si può assegnare a danza classica, non nel calcio". Poi sulla gara: "Non abbiamo giocato bene, non eravamo sereni, serve maggiore coraggio per vincere le partite"

Una sconfitta per 3-0 all’Olimpico contro la Lazio, per il Bologna nuovo ko in campionato e classifica ferma a quota 28 punti. A indirizzare il match sui binari biancocelesti è stato un calcio di rigore – molto contestato da tutto l’ambiente rossoblù – a inizio partita realizzato da Ciro Immobile. " In 40 anni di carriera non ho mai visto un rigore del genere . Quando si fa danza classica può essere rigore, ma non nel calcio" , il commento di Sinisa Mihajlovic nel post partita. L’allenatore del Bologna ha poi analizzato il match: "In generale non abbiamo fatto bene. Si può avere paura di perdere, ma bisogna avere più coraggio per vincere . Nella ripresa abbiamo creato di più, ma loro hanno sfruttato le occasioni che hanno avuto. Abbiamo sbagliato troppi passaggi, non eravamo sereni nel giocare il pallone . I giocatori credono abbiano dato il massimo che possono dare in questo momento, ci sono fasi della stagione dove magari a livello psicologici si è più in difficoltà".

"Sono io che devo far venire il coraggio ai giocatori"

vedi anche

Lazio-Bologna 3-0. HIGHLIGHTS

"Schierare la squadra con le tre punte? Sono io che devo far venire il coraggio ai giocatori, come scelte e nella preparazione della partita. Bisogna trovare equilibrio, non è detto che con più attaccanti in campo arrivino più gol. Dobbiamo alzare intensità e rimanere sereni, oggi ho visto dei passi in avanti rispetto al mese di gennaio che è stato molto complicato per noi", ha proseguito Mihajloivic. Che ha escluso l’ipotesi ritiro per la squadra, nonostante il difficile momento attraversato dai rossoblù: "Quando c’era bisogno di fare un gesto eclatante non mi sono mai tirato indietro, infatti dopo la trasferta a Empoli all’andata ho portato la squadra in ritiro. Ma non è una regola da usare sempre, non cambierò il programma ora". Per concludere un pensiero ai suoi ex tifosi della Lazio: "Tornare all'Olimpico è sempre un piacere. Ringrazio i tifosi biancocelesti, anche se ovviamente mi dispiace aver perso oggi".