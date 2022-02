La protesta del direttore generale nerazzurro: "Quello di Szczesny su Koopmeiners era un fallo da espulsione e c'era un calcio di rigore per noi per fallo di mano di De Ligt. Commentiamo gli episodi per quello che sono, questa è la nostra visione chiara. Ho visto un'ottima Atalanta, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con la Juventus. Corsa Champions? È ancora lunga, possono esserci dei colpi di scena"

L'Atalanta era a un passo da una preziosa vittoria contro la Juventus, ma il gol nel recupero di Danilo ha riportato il risultato in parità al Gewiss Stadium. Non è bastato ai nerazzurri un'ottima prestazione e il super gol di Ruslan Malinovskyi, la squadra di Gasperini non è riuscita ad andare oltre l'1-1. Tanta amarezza a fine gara, ma anche molta rabbia. L'allenatore non ha parlato nel post partita, ci ha pensato al suo posto Umberto Marino. Forte la sua protesta, soprattutto per il fallo di Szczesny su Koopmeiners che per i nerazzurri era da espulsione: "Quello era un fallo inevitabilmente da rosso, lo vediamo quotidianamente – le dichiarazioni del direttore generale dell'Atalanta - E anche il fallo di mano di De Ligt era calcio di rigore, siamo seri. Commentiamo gli episodi per quello che sono e per come vengono registrati nelle altre partite. C'erano un cartellino rosso e un calcio di rigore, questa è la nostra visione chiara".