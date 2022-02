La campagna ONU-UNHCR "Emergenza Afghanistan"

La Serie A in occasione della 26^ giornata di campionato sostiene l'iniziativa “Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli”, campagna di raccolta fondi dell'Agenzia Onu per i Rifugiati - UNHCR a sostegno della popolazione afghana che sta vivendo la più grande emergenza umanitaria al mondo. Tra i testimonial Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi e Alessandro Florenzi, Miriam Sylla. La campagna ha anche il sostegno di Sky per il Sociale Condividi

In occasione della 26^ giornata di Serie A (18, 19, 20 e 21 febbraio) in collaborazione con la Lega Serie A, verrà promossa la Campagna “Emergenza Afghanistan: non lasciamoli soli” dell’ Agenzia ONU per i Rifugiati - UNHCR, per raccogliere fondi da destinare a quella che in questo momento è la più grande emergenza umanitaria al mondo. La campagna ha anche il sostegno di Sky per il Sociale. UNHCR da oltre 40 anni è accanto al popolo afghano, per continuare a portare aiuti salva vita alla popolazione. Ma purtroppo non basta: i bisogni crescono continuamente e i fondi disponibili non sono sufficienti.

L'emergenza in Afghanistan Metà della popolazione, circa 24,4 milioni di persone, ha bisogno di assistenza urgente. Decine di migliaia di bambini rischiano di morire per malnutrizione, i servizi sanitari di base sono al collasso. Circa l’80% del sistema sanitario è bloccato e meno del 10% della popolazione ha avuto accesso alla vaccinazione contro il COVID-19. A tutto questo si aggiunge un’altra grave minaccia: il gelo invernale.

Tra i testimonial Miriam Sylla, Albertini, Bergomi e Florenzi Testimonial dell’iniziativa sono ancora una volta tre grandi del calcio italiano: Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi e Alessandro Florenzi, oltre alla schiacciatrice dell'Imoco Volley e dell'Italia Miriam Sylla e alla giornalista Giorgia Rossi.

Come donare Serve urgentemente il contributo di tutti: basta un piccolo aiuto per far nascere una grande speranza e salvare la vita di migliaia di persone. Da oggi e fino al 6 marzo 2022 è possibile contribuire, inviando un SMS o chiamando da telefono fisso il 45588. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e di 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.