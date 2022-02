La formazione di Vincenzo Italiano ha vinto solo una delle ultime sei partite, ma è reduce dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. I liguri, invece, hanno conquistato 10 punti in quattro incontri. Spezia-Fiorentina, alle ore 20.45, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Spezia-Fiorentina è il match che chiude la 25^ giornata di Serie A. Al "Picco" di La Spezia una sfida tra due formazioni reduci da momenti diversi. La viola di Vincenzo Italiano è galvanizzata dalla qualificazione in semifinale in Coppa Italia, ma in campionato ha vinto solo una delle ultime sei partite disputate. La Fiorentina andrà a caccia dei tre punti per continuare a inseguire il sogno Europa. Diverso, invece, il rendimento dei bianconeri di Thiago Motta che sono reduci da quattro risultati utili consecutivi. Un bilancio di 10 punti che ha consentito ai liguri di allontanare la zona retrocessione.