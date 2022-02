Juric: "Meritavamo di più, Belotti trascinatore"

L'allenatore granata dopo il pareggio nel derby: "Abbiamo dominato per lunghi tratti, meritavamo qualcosa in più. Bremer stupendo, non molla mai. Belotti deve fare una gran finale di stagione, poi deciderà il suo futuro". Lo stesso attaccante: "Non so se sia stato l'ultimo derby, ma sono orgoglioso di me stesso e dei compagni" JUVENTUS-TORINO 1-1, GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Un punto e qualche rimpianto per il Torino nel derby della Mole. L'1-1 contro la Juventus lascia un pizzico di rammarico a Ivan Juric vista l'ottima prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto una grande gara, meritavamo di vincere - spiega l'allenatore granata - A inizio partita abbiamo avuto delle palle gol che non abbiamo sfruttato. C'è stato qualche passaggio sbagliato, ma abbiamo creato gioco come volevamo e per lunghi tratti c'è stato un nostro dominio". Un risultato che per Juric deve essere un punto di partenza: "Ci deve dare la forza, la squadra è in costruzione e siamo partiti dal basso. Sono contento, ma non voglio vedere cali. Dobbiamo affrontare la parte finale della stagione con fiducia".

"Belotti deciderà con calma il suo futuro" Highlights Belotti frena la Juve, 1-1 nel derby col Torino All'Allianz Stadium è tornato in gol Andrea Belotti dopo 111 giorni. Una rete liberatoria, ma con un occhio già rivolto al futuro visto il contratto in scadenza: "Deve fare un grande finale, poi deciderà con calma ciò che è meglio per lui - ammette Juric - Arrivava da alcune delusioni, adesso lavora con tanta voglia. Ha lavorato tanto in questo periodo e oggi è stato un trascinatore. Spero che continuerà così fino alla fine della stagione, è importante averlo in forma". Juric ha speso parole d'elogio anche nei confronti di Bremer: "Da inizio anno si capiva che poteva essere un giocatore importante. È un ragazzo stupendo, umile, che non molla mai. Sta facendo un campionato grandioso".