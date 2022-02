Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il Napoli dopo il pareggio con il Barcellona in Europa League. Gli azzurri saranno infatti costretti a fare a meno nelle prossime partite di André-Frank Zambo Anguissa , costretto ad abbandonare il terreno di gioco a dieci minuti dal termine della gara del Camp Nou a causa di un affaticamento muscolare. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista camerunense hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra: Anguissa dovrebbe essere indisponibile per un periodo che si aggira tra i dieci giorni e le due settimane .

Le prossime partite del Napoli

vedi anche

Barcellona-Napoli 1-1. HIGHLIGHTS

Anguissa non sarà dunque certamente a disposizione di Spalletti per il prossimo impegno di campionato, la gara contro il Cagliari di lunedì 21 febbraio, e per il ritorno del match di Europa League con il Barcellona, fissato al 'Maradona' giovedì 24. Il Napoli sarà poi impegnato in Serie A nel posticipo serale di domenica 27 sul campo della Lazio e avrà lo scontro diretto al vertice in casa contro il Milan il prossimo 6 marzo: l'obiettivo degli azzurri potrebbe essere quello di riavere il centrocampista proprio per il big match contro i rossoneri.