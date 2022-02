Sarri: "A Udine sarà dura, lo dicono i precedenti"

Le parole dell'allenatore della Lazio: "Contro l'Udinese serviranno la personalità, la determinazione e l'applicazione di Porto, ma l'Europa League è un capitolo a parte. Dobbiamo pensare al campionato e a non commettere errori commessi in passato dopo le partite europee". E sui prossimi avversari: "I precedenti ci dicono che sarà un match difficile"

Dopo l'impegno di Europa League contro il Porto, la Lazio ritorna con la testa concentrata sul campionato. In occasione della 26^ giornata di Serie A, il club biancoceleste sarà ospite dell'Udinese e Maurizio Sarri ha parlato così nella conferenza della vigilia: "Domani servirà la personalità, la determinazione e l'applicazione viste giovedì contro il Porto, ma l'Europa League va considerata un capitolo a parte. Noi ora dobbiamo pensare al campinoato, evitando di ripetere determinati errori commessi in stagione dopo le gare europee". Quella di domani sarà una partita difficile per la Lazio. Sarri ne è convinto: "I due precedenti avuti con loro in stagione ci dicono che sarà una gara difficile materialmente e mentalmente: sia perché ci hanno sempre impegnato a fondo e sia perché siamo nella classica situazione che in questa stagione abbiamo sempre pagato, ovvero affrontare squadre di media classifica dopo l'Europa. La difficoltà della partita è palese, vedremo se abbiamo fatto dei passi in avanti".