L'attaccante non recupera per il match di domenica sera alla Dacia Arena. A forte rischio anche la sua presenza nel ritorno degli spareggi di Europa League contro i portoghesi

La Lazio dovrà fare ancora a meno di Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste, assente nell'andata degli spareggi di Europa League contro il Porto, non sarà a disposizione di Maurizio Sarri anche nella trasferta di campionato contro l'Udinese . Il giocatore, fermato da un attacco febbrile, è in forte dubbio pure per il match di ritorno di giovedì contro la formazione di Sergio Conçeicao. Soltanto nell'immediata vigilia si saprà se Immobile riuscirà a essere della partita.

I numeri senza Immobile

Sarri non avrà ancora il suo punto di riferimento in attacco, autore di 19 gol stagionali in campionato. Finora la Lazio ha giocato quattro partite in Serie A senza Immobile: il bilancio è di due vittorie (contro Genoa e Venezia) e due sconfitte (contro Bologna e Juventus). L'allenatore biancoceleste dovrà pensare a delle soluzioni alternative per il match contro l'Udinese, come già fatto a Oporto dove ha schierato il "tridente leggero" con Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni. A disposizione anche Jovane Cabral, l'attaccante capoverdiano acquistato nel mercato di gennaio che contro il Porto ha fatto il suo debutto con la Lazio.