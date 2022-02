La soddisfazione dell'allenatore viola dopo la vittoria nello scontro diretto in chiave Europa contro l'Atalanta: "Adesso l'asticella si è alzata, giocare in equilibrio contro una squadra così forte fa capire che siamo a buon punto. Piatek mi sta stupendo, ma è un professionista esemplare. Dopo l'addio di Vlahovic ero preoccupato. Obiettivo? Non nomino nessuna coppa, ma possiamo toglierci soddisfazioni. E Commisso mi ha chiesto di raddoppiare i punti dell'anno scorso" FIORENTINA-ATALANTA 1-0: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Ancora una vittoria, la seconda consecutiva, ancor più importante perché arrivata in uno scontro diretto. La Fiorentina batte l'Atalanta e si iscrive alla corsa per un piazzamento in zona Champions: con una partita in meno, i viola sono adesso a soli cinque punti dal quarto posto occupato dalla Juventus. Non può che essere soddisfatto Vincenzo Italiano, che ha commentato la prova dei suoi nel postpartita: "Adesso l'asticella si alza - ha detto l'allenatore della Fiorentina a Sky Sport -, terminare una partita in grande equilibrio contro una squadra forte come l'Atalanta è una grande soddisfazione. È stata una partita da 'chi fa gol vince': tirata, bella e tatticamente di altissimo livello. Siamo in crescita e il fatto di giocare alla pari con una squadra come l'Atalanta lo dimostra. Sono contento".

"Piatek esemplare, dopo la cessione di Vlahovic ero preoccupato" A decidere l'incontro è stato Piatek, alla suo secondo gol consecutivo in campionato: "Mi sta stupendo - ha ammesso Italiano -, ma è un ragazzo che rispetto agli altri due arrivati a gennaio (Cabral e Ikoné, ndr) ha un grosso vantaggio. Conosce la Serie A, ha giocato in Italia, conosce la lingua e l'interpretazione delle gare. Si sta mettendo a disposizione in maniera esemplare, è un grande professionista e i gol lo stanno ripagando. Cosa ho pensato dopo la cessione di Vlahovic? Quando abbiamo perso Dusan avevo il timore che fosse lui il nostro unico riferimento offensivo in termini di gol. Invece ci siamo aggrappati a quello che abbiamo costruito dal ritiro e alla grande identità di gioco che sta emergendo: stiamo dimostrando che con giocatori e professionisti veri possiamo fare bene, vuol dire che il lavoro sta venendo fuori". In difesa ancora una volta titolare Igor: "È cresciuto tantissimo in personalità e sicurezza. Ha una grande dote con questo mancino: sa giocare, vede le linee di passaggio, non ha timore di rischiare la giocata in avanti ed è molto più attento in fase difensiva. Ha alzato il livello e lo sto premiando, perché chi dimostra questa crescita è giusto che vada in campo". L'unico appunto alla squadra arriva per il gol subìto e non convalidato per una posizione irregolare di un giocatore dell'Atalanta: "Quello delle palle laterali è un meccanismo che cerchiamo di migliorare - ha precisato Italiano - perché su palla frontale facciamo bene. Bisogna intervenire e lavorare su questa cosa, perché anche oggi stavamo rovinando un'ottima prestazione".