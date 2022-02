Attraverso una nota ufficiale la Juventus ha reso noto di aver ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale in merito al caso plusvalenze . Nello specifico, le plusvalenze sulla compravendita dei calciatori della società bianconera degli ultimi tre anni sono state oggetto di inchiesta da parte della Procura di Torino, che lo scorso novembre aveva acquisito la relativa documentazione nella sede del club. Secondo gli inquirenti, attraverso "ricavi fittizi" la Juve avrebbe mascherato perdite di esercizio negli anni 2019, 2020 e 2021 . Il club bianconero, ricevuta la semplice comunicazione di chiusura delle indagini, potrà preparare la difesa per le eventuali accuse che potrà avanzare la Procura Federale. Se si fosse trattato di giustizia ordinaria, in pratica, si sarebbe solo conclusa la fase delle indagini preliminari. Adesso resta da capire quali saranno i tempi del dibattimento .

Il comunicato della Juventus

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) - si legge nella nota ufficiale emessa dal club bianconero - comunica di aver ricevuto questa sera, unitamente ad altre 10 società di calcio italiane e relativi soggetti apicali, una “Comunicazione di conclusione delle indagini” dalla Procura Federale presso la F.I.G.C. in ordine alla valutazione degli effetti di taluni trasferimenti dei diritti alle prestazioni di calciatori sui bilanci e alla contabilizzazione di plusvalenze, in seguito alla segnalazione della Co.Vi.So.C., per l’ipotizzata violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva". "Si precisa - prosegue il comunicato - che l’atto notificato, riguardante taluni trasferimenti perfezionati negli esercizi 2018/19, 2019/20 e 2020/21, non costituisce esercizio dell’azione disciplinare da parte della Procura Federale. La Società potrà ora avere accesso agli atti e articolare le proprie difese nei termini previsti dal codice, confidando di poter dimostrare la correttezza del proprio operato".