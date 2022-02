Sentenza ribaltata

Ad anticipare l’ufficialità del verdetto è il quotidiano portoghese Record: secondo le informazioni in loro possesso, infatti, il Tas ha sancito che sarà il Lille a dover versare la maxi-cifra al club portoghese e non invece il giocatore, che invece era stato condannato in primo grado a dover versare di tasca propria 16.5 milioni di euro (oggi circa 20 con gli interessi) allo Sporting non riconoscendogli le motivazioni per "giusta causa" alle quali aveva fatto appello l’attaccante. Lo scorso gennaio, inoltre, la Corte d’Appello di Lisbona aveva respinto il ricorso dell’attaccante che chiedeva l’annullamento della sentenza. Ora la decisione definitiva di condannare al pagamento il Lille. Sicuramente una buona notizia per Rafael Leao, anche se il Lille potrebbe rivalersi successivamente sul giocatore, che resta “condebitore” del risarcimento. Leao che nel frattempo ha pubblicato sul proprio profilo Twitter l’icona di una colomba e la scritta "soon", un post molto probabilmente riferito proprio a questo avvenimento.