Giuseppe Furino ricoverato per un'emorragia cerebrale

Un anno fa la morte della moglie per Covid

Nel marzo scorso l'ex capitano della Juventus (con cui ha vinto in carriera otto scudetti) ha vissuto il dramma della morte della moglie Irene dopo aver contratto il Covid. "Mi sento in colpa – aveva poi raccontato -, l'ho portato io in casa e ho contagiato tutti". La signora Irene era stata l’unica a finire in ospedale: "L'hanno ricoverata e io non l'ho più vista, un dolore indescrivibile. E’ il mio senso di colpa infinito".