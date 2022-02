L'ivoriano, che tra Coppa d'Africa e scelte tecniche non gioca nel Milan da centrale di centrocampo dal 19 dicembre scorso, venerdì a San Siro contro l'Udinese sarà titolare al fianco di Tonali. Le squalifiche di Bennacer in campionato e quella di Tonali in Coppa Italia riportano Kessié in mezzo al campo. Ancora differenziato per Ibra, Marko Lazetic invece per la prima volta in gruppo a distanza di un mese