L'Inter non sa più vincere. Quarta partita in campionato senza i tre punti per i nerazzurri che hanno rallentato la propria corsa anche nella sfida contro il Genoa. Un pareggio a reti bianche che lascia tanto rammarico a Simone Inzaghi: "Il risultato ci lascia l'amaro in bocca, probabilmente potevamo approcciare meglio il match - spiega l'allenatore dell'Inter - Affrontavamo una squadra in salute, nei primi venti minuti ci ha creato qualche problema. Avremmo meritato di più, ma non dobbiamo abbatterci. Siamo delusi dal risultato, dobbiamo tornare alla vittoria in campionato". Ben oltre il risultato, per l'Inter è scattato l'allarme attacco. I nerazzurri, considerando anche il match di Champions contro il Liverpool, non segnano da 313 minuti: "Non riusciamo a fare gol, probabilmente dobbiamo lavorare meglio - ammette Inzaghi - Siamo entrati 37 volte in area, abbiamo tirato 20 volte e colpito una traversa. In altre occasioni sarebbero stati gol. Tutto questo non basta per vincere delle partite che prima vincevamo sempre". Un attacco dove non era presente Lautaro Martinez dal 1', entrato solo a metà del secondo tempo: "Lautaro sarà probabilmente titolare nel derby - aggiunge Inzaghi - oggi aveva bisogno di riposo"