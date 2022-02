L'allenatore del Napoli nel postpartita: "Sento tutti che rompono i co*****i dicendo che non abbiamo carattere. Voglio vedere cosa dicono dopo oggi. Oggi abbiamo dimostrato di averlo, il carattere, contro una Lazio forte". Ma non pronuncia la parola 'scudetto': "Ditela voi, noi lottiamo per i livelli alti della classifica"

Vittoria importantissima per il Napoli che negli ultimi secondi del match dell'Olimpico contro la Lazio ha ottenuto una vittoria pesante e tre punti fondamentali per la lotta per lo scudetto (2-1). Intervenuto nel postpartita, Luciano Spalletti ha commentato così il match dei suoi: "Penso che la squadra abbia meritato di vincere. Soprattutto nel secondo tempo, perché la squadra ha fatto un bel calcio. L'eurogol di Pedro ha ristabilito il risultato, ma prima avevamo avuto altre occasioni grosse". Poi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Sento tutti che rompono i cog*****i dicendo che questa squadra non ha carattere. Ora voglio vedere cosa dicono dopo oggi. Questa squadra il carattere ce l'ha. Hanno detto che a Cagliari non si poteva pareggiare, ma anche oggi il Cagliari ha vinto. Il Barcellona è una squadra che se gioca il suo calcio rende la vita difficile a tutti. C'è una brutta atmosfera intorno a questa squadra: si dice che i calciatori non hanno il carattere, ma oggi l'hanno mostrato tutto contro una Lazio forte, difficile da giocare, soprattutto ora". E sulle ambizioni della sua squadra, ha detto: "Siamo in lotta per il livello alto di classifica. La parola 'scudetto' ditela voi".