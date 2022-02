8/10 Foto Twitter Spezia

Nei giorni scorsi il messaggio di pace di Kovalenko era stato diffuso dai profili social dello Spezia: "Sono molto preoccupato per quello che sta succedendo nel mio paese – le sue parole – e tutti i miei pensieri vanno alle persone che proteggono la nostra patria! In questo momento tutta l’Ucraina e tutti i suoi abitanti dovrebbero essere uniti! Spero che ci sia presto la pace. E’ difficile vedere parenti e connazionali piangere e soffrire durante questo attacco. Prego per l’Ucraina".