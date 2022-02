E' tanta, e anche comprensibile, l'amarezza dello Spezia a fine partita. In dieci per tutto il secondo tempo, nella ripresa la squadra di Motta ha resistito incredibilmente ai continui attacchi della Roma, colpevole di aver sbagliato una quantità irreale di gol. Ben trenta i tiri verso lo specchio dei giallorossi, che però, almeno fino al 98', non avevano prodotto alcun gol. Due pali, due traverse, almeno 8 parate decisive di Provedel, poi il calcio di rigore assegnato grazie all'intervento del Var per un nettissimo calcio in fronte di Maggiore a Zaniolo, sul cui volto sono poi rimasti gli evidenti segni del colpo subito. Per il quale, però, lo Spezia ha protestato tantissimo, forse anche perché si sentiva già penalizzato dalla seconda ammonizione di Amian, discutibile ma comunque da regolamento, per una trattenuta su Pellegrini. Una protesta che a fine gara Thiago Motta ha esposto con parole molto chiare. Anche se probabilmente eccessive. "Ora anche io mi aspetto le scuse", comincia l'allenatore dello Spezia, facendo un chiaro riferimento alle scuse che il Milan aveva ricevuto dopo il clamoroso errore di Serra che non aveva concesso il vantaggio ai rossoneri, annullando di fatto il gol di Messias. "Mi viene da ridere per non piangere. Lascio a voi i commenti, inutile che lo faccia io. Ripeto: lo Spezia Calcio si aspetta le scuse. E non solo per il rosso ad Amian, ma ovviamente anche per il rigore: il difensore tocca la palla. C'era il dubbio ed è stato fischiato rigore. Ma gli episodi a favore dei nostri avversari sono tanti, questo non è il primo. Capisco che le grandi adesso mettano pressioni. Noi paghiamo le tasse...". Poi ha proseguito: "Sul Var non voglio commentare, commento i soliti episodi a favore degli avversari. Quando avevamo avuto episodi a nostro favore abbiamo chiesto scusa....".