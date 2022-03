Speranza per Anguissa. Osimhen e Ruiz ci saranno

La squadra di Spalletti è tornata ad allenarsi per preparare la sfida al Milan: ancora a parte Anguissa e Lozano, ma per il camerunese ci sono più chance di essere in gruppo domenica. Osimhen e Fabian Ruiz vengono gestiti per alleggerire il sovraccarico delle ultime settimane, ma sulla loro presenza, a oggi, non ci sono dubbi. Clima sereno a Castelvolturno, a quattro giorni da un match chiave per la lotta scudetto

Dopo due giorni di riposo concessi al gruppo da Luciano Spalletti, il Napoli è tornato a lavorare questo mercoledì mattina, con l'obiettivo di preparare al meglio la sfida di domenica sera contro il Milan, al 'Maradona'. Anguissa e Lozano - rispettivamente alle prese con un risentimento muscolare all'adduttore sinistro e una lussazione alla spalla destra - continuano a lavorare a parte, ma per il centrocampista camerunese ci sono buone chance di essere nel gruppo per il match di domenica. Per Lozano, invece, ci sono più dubbi anche se un tentativo verrà fatto anche per il messicano. Victor Osimhen e Fabian Ruiz hanno svolto un lavoro di gestione delle forze, visto il sovraccarico delle ultime settimane, ma sulle loro presenze in campo contro il Milan, a oggi, non ci sono dubbi. Lobotka ha lavorato in gruppo e la sua crescita, dopo il problema muscolare delle ultime settimane, è da accompagnare e gestire nei prossimi tre giorni: se starà bene, domenica Spalletti lo schiererà titolare. I giocatori che invece sono sicuri di non esserci sono Kevin Malcuit e Axel Tuanzebe.