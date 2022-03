Era il 28 febbraio 2011 quando Milan e Napoli si affrontarono per l'ultima volta in uno scontro diretto per lo scudetto. A San Siro i rossoneri arrivarono all'appuntamento a +3 sul Napoli e vinsero 3-0 quella sera, mettendo la freccia verso il titolo. Gli azzurri, sconfitti, furono scavalcati dall'Inter e chiusero terzi il campionato. Chi giocò in quel match e che fine ha fatto oggi? Qualcuno gioca ancora, tanti sono diventati allenatori, ma c'è anchi chi si è dato al green e chi si occupa dei più piccoli...