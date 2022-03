Serie A: numeri e curiosità sulla 28^ giornata

Il prossimo weekend di Serie A inizierà venerdì con Inter-Salernitana alle 20:45 e si concluderà domenica sera con il posticipo tra Napoli e Milan. La Juventus ospiterà lo Spezia domenica alle 18, mentre per sabato è in programma Roma-Atalanta: di seguito, tutti i numeri, le curiosità e le statistiche sulla 28^ giornata di campionato Condividi

Da Inter-Salernitana di venerdì sera fino al posticipo di domenica tra Napoli e Milan, ecco dati, numeri, curiosità e statistiche sulla 28^ giornata di Serie A.

Inter-Salernitana, venerdì 4 marzo ore 20:45 Il match che aprirà la 28^ giornata di Serie A sarà il sesto confronto ufficiale tra le due squadre: nei cinque precedenti, l'Inter ha vinto tre volte, due la Salernitana e ancora zero pareggi. Nei due precedenti giocati a San Siro, inoltre, il risultato è sempre stato lo stesso: 2-1 per l'Inter (l'ultimo datato 29/11/98, gol di Simeone e Zanetti per l'Inter e di David Di Michele per la Salernitana). La squadra granata - che ha subito almeno un gol in tutte le dodici trasferte stagionali di questo campionato - arriva allo scontro contro i nerazzurri con quattro pareggi consecutivi ottenuti nelle ultime quattro giornate: per il club, è record in Serie A. L'Inter, invece, in casa ha perso le ultime due sfide, contro Milan e Sassuolo.

Udinese-Sampdoria, sabato 5 marzo ore 15 Sarà l'82° confronto in Serie A tra le due squadre. Il bilancio parla di 22 vittorie per l'Udinese, 24 pareggi e 35 vittorie della Sampdoria. La cosa che però salta all'occhio, è la media dei gol segnati a partita quando le due squadre si incontrano: 3,2. Ci si aspetta quindi spettacolo tra due squadre che cercheranno punti per uscire dalla zona retrocessione e rilanciarsi: l'Udinese ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette partite di Serie A (3 pareggi, 3 sconfitte), mentre la Sampdoria nelle ultime cinque partite (ossia da quando Giampaolo ha preso il posto di D'Aversa) ha alternato vittorie (2) e sconfitte (3), di cui l'ultima in casa dell'Atalanta, per 4-0.

Roma-Atalanta, sabato 5 marzo ore 18 Il 4-1 dell'andata se lo ricordano ancora in tanti. Quella vittoria (ottenuta dalla Roma al Gewiss Stadium, lo scorso 20 gennaio) è stata la prima per i giallorossi dopo una serie di sette gare consecutive senza successi contro l'Atalanta (3 pareggi, 4 sconfitte). L'ultima volta che la Roma ha vinto sia la gara di andata che quella di ritorno contro l'Atalanta è stato durante la stagione 2012/2013). Per la squadra giallorossa, inoltre, c'è un altro dato curioso: l'Atalanta è la squadra contro cui la Roma ha segnato complessivamente più gol in Serie A (138 in 119 precedenti). L'Atalanta, però, è rimasta l'unica squadra che la Roma non è riuscita più a battere in casa dalla stagione 2014/2015.

Cagliari-Lazio, sabato 5 marzo ore 20:45 La Lazio di Sarri si prepara alla trasferta in Sardegna forte di una curiosa statistica: il club biancoceleste è imbattuto da quindici incontri di Serie A contro il Cagliari (12 vittorie, 3 pareggi). Si tratta della serie aperta più lunga senza sconfitte contro una singola avversaria attualmente in A. Il Cagliari, però, è una delle squadre più in forma del campionato, avendo ottenuto 15 punti da gennaio: meglio della squadra di Mazzarri hanno fatto solo Napoli (18), Hellas Verona (16) e Juventus (16). I rossoblù, infine, hanno perso solo una delle ultime otto partite di campionato (il 16 gennaio scorso, contro la Roma).

Genoa-Empoli, domenica 6 marzo ore 12:30 Sarà solo il dodicesimo incontro in Serie A tra le due squadre: il bilancio vede in vantaggio il Genoa con 4 vittorie. Due sono invece le vittorie dell'Empoli e cinque i pareggi. Ma a proposito di vittorie: Genoa ed Empoli sono le uniche due squadre che non hanno ottenuto successi nel nuovo anno solare in Serie A.

Bologna-Torino, domenica 6 marzo ore 15 Il Bologna non batte il Torino in Serie A dal 16 marzo 2019 (in quel caso arrivò una vittoria per 3-2 in trasferta). Da quella volta, sono arrivate due vittorie granata e tre pareggi. I rossoblù arrivano da due risultati utili consecutivi in campionato: la squadra di Mihajlovic non ne ottiene tre di fila da settembre. Ultime curiosità: Bologna-Torino sarà anche la sfida tra chi ha commesso più falli in questa Serie A (il Torino, 460) con chi ne ha commessi meno (il Bologna, 305).

Fiorentina-Verona, domenica 6 marzo ore 15 La Fiorentina ha una striscia positiva contro l'Hellas Verona che dura in campionato da quattro giornate (una vittoria e tre pareggi). L'ultima vittoria dei gialloblù risale al 24 novembre 2019 (1-0 al Bentegodi, gol di Di Carmine). La Fiorentina, però, non vince al Franchi contro l'Hellas dal 2 dicembre 2013 (4-3): da allora sono arrivati tre pareggi (tutti per 1-1) e due vittorie degli ospiti. Quest'anno, però, il Franchi è un vero fortino per la squadra viola, che ha ottenuto 25 dei suoi 42 punti ottenuti finora in campionato.

Venezia-Sassuolo, domenica 6 marzo ore 15 L'unico precedente tra le due squadre - considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia - è quello del match di andata, vinto 3-1 dal Sassuolo. I neroverdi, inoltre, hanno vinto tutte le ultime cinque trasferte contro squadre neopromosse. Il Venezia, invece, ha vinto solo una delle ultime 13 partite in Serie A (quella dello scorso febbraio contro il Torino).

Juventus-Spezia, domenica 6 marzo ore 18 Sono tre i precedenti tra le due squadre in Serie A e tutti e tre sono stati vinti dalla Juventus, che ha sempre segnato almeno tre gol. La squadra di Allegri è una delle più in forma del campionato e arriva da 13 risultati utili consecutivi (8 vittorie, 5 sconfitte). In casa, poi, dalla quinta giornata in poi, la Juventus è la squadra che ha raccolto più punti (48) in 23 giornate (l'Inter ne ha fatti 45 nel parziale, ma in 22 partite).