Due i big match nella 28^ giornata di Serie A, Napoli-Milan e Roma-Atalanta, tabù da sfatare soprattutto per Pioli e Gasperini mai vittoriosi contro Spalletti e Mourinho. Ma quali sono le altre "bestie nere" degli allenatori in Serie A? In ordine di classifica dalla coda alla vetta, ecco tutti i colleghi da incubo (dati Transfermarkt)