Il prossimo match della Roma sarà giovedì in Conference League contro gli olandesi allenati da Letsch, sesti in Eredivisie e con la proprietà in mano a un oligarca russo. Una squadra molto giovane e talentuosa, con in rosa anche due ex Serie A. L'andata si giocherà il 10 marzo al GelreDome, ritorno il 17 all'Olimpico. Conosciamo meglio il Vitesse