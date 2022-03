A quattro anni dalla sua scomparsa improvvisa il mondo del calcio ricorda Davide Astori. Tanti i pensieri per il difensore, dalla Fiorentina per cui rimane il "capitano per sempre" alla Roma e al Cagliari, fino al Milan dove era cresciuto. Ricordano il compagno anche tanti giocatori tra cui Vlahovic, Bonucci e Chiellini

Quattro anni sono volati via in fretta, ma il ricordo di Davide Astori rimane più vivo che mai. Era il 4 marzo 2018 quando arrivò la notizia che sconvolse tutto il mondo del calcio e non solo, la morte improvvisa del capitano della Fiorentina. Un malore nella notte in hotel a Udine, dove i viola avrebbero dovuto giocare in un giorno che non sarà mai come gli altri. Nel quarto anniversario della scomparsa, sono tanti quelli che hanno voluto ricordare l'ex difensore della Nazionale.