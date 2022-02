Rinvio a giudizio per tre persone per la falsificazione di un certificato medico rilasciato a Davide Astori, capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale italiana deceduto il 4 marzo 2018 a causa di un arresto cardiaco nella sua stanza di hotel mentre era in ritiro con la squadra viola alla vigilia della partita di campionato contro l’Udinese. Lo ha deciso il gup del Tribunale di Firenze Federico Zampaoli, che ha accolto la richiesta della Procura mandando a processo il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico Careggi (già condannato a un anno in primo grado per omicidio colposo per il decesso di Astori), e due sanitari della stessa medicina sportiva, Pietro Amedeo Modesti e Loira Toncelli.