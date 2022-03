Serie A, il programma della 28^ giornata 

Dopo il pareggio nel derby di Coppa Italia, sarà l'Inter di Simone Inzaghi ad aprire la ventottesima giornata di Serie A. Venerdì sera alle 20:45 i nerazzurri ospiteranno a "San Siro" la Salernitana di Nicola, reduce da quattro pareggi consecutivi. Sabato alle 18 toccherà a Roma e Atalanta, mentre alle 20:45 la Lazio di Sarri farà visita al Cagliari. Domenica alle 18 scenderà in campo la Juventus contro lo Spezia, ma i riflettori della nona giornata di ritorno saranno puntati tutti sul posticipo delle 20:45: al "Maradona", infatti, Napoli e Milan si affronteranno in una partita che potrà valere tanto in chiave scudetto.