Cioffi: "Vinto grazie alla mentalità. Che Pereyra"

Vittoria fondamentale per l'Udinese in chiave salvezza per 2-1 contro la Sampdoria: la squadra bianconera, grazie a questi tre punti ottenuti questo sabato pomeriggio, stacca proprio la Samp salendo a quota 29, ma allungano a +7 sulla zona retrocessione. Intervenuto nel postpartita, Gabriele Cioffi ha commentato così la partita dei suoi: "È una vittoria che ha un bel sapore. Sono felice per i ragazzi e per questo li ho abbracciati a fine partita: fatichiamo ogni giorno e ce la meritiamo". Tre punti che, come spiega Cioffi, sono arrivati grazie a un atteggiamento da grande squadra: "Quando trovi un atteggiamento come quello di oggi è giusto tenerlo stretto: poi si può vincere o perdere, ma l’importante è approcciare tutte le partite così. Ci sono state sbavature davanti e dietro, ma alla luce dei 90 minuti abbiamo meritato la vittoria grazie a un atteggiamento vincente. È questa la strada che vogliamo percorrere".