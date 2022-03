Serie A, il programma delle partite di oggi

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la 28^ giornata di campionato prosegue domenica con sei partite in calendario. Si parte alle 12.30 con Genoa-Empoli, sfida che opporrà la squadra di Blessin, alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza, e quella di Andreazzoli, a +9 sulla zona retrocessione. Alle 15 sono tre le partite in calendario: Fiorentina-Verona mette in palio punti validi per sognare l'Europa, completano il programma Bologna-Torino e Venezia-Sassuolo. Alle 18 la Juventus cercherà di dare continuità alla vittoria dello scorso turno contro l'Empoli ospitando allo Stadium lo Spezia. Alle 20.45 riflettori puntati sulla sfida d’alta classifica del Maradona tra Napoli e Milan. Chi vince può sorpassare l'Inter in vetta.