Arrivano buone notizie per Vincenzo Italiano: la Fiorentina potrà contare su Jack Bonaventura a partire da domenica contro il Bologna . Il centrocampista, espulso nella partita contro il Sassuolo due sabati fa, avrebbe dovuto scontare due turni di squalifica in campionato, ma il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso della club viola: Bonaventura sconterà quindi una sola giornata di squalifica , mentre la seconda gli è stata convertita in un'ammenda di diecimila euro che il giocatore dovrà pagare.

Il comunicato ufficiale

Questo il testo del documento ufficiale in cui è stato resa nota la sentenza del Giudice Sportivo: "Nell’udienza fissata il 10 marzo 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 215/CSA/2021-2022, proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. in data 01.03.2022 avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Bonaventura Giacomo in relazione alla gara Sassuolo/Fiorentina del 26.02.2022; uditi l’avv. Nicola Siggillino e il calciatore Bonaventura Giacomo per la reclamante; ha pronunciato il seguente dispositivo: accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica ad 1 (una) giornata effettiva di gara con ammenda di € 10.000,00".