Serie A, 29^ giornata: curiosità e statistiche

Salernitana-Sassuolo, sabato 12 marzo, ore 15

Un solo precedente tra le due squadre in Serie A, quello relativo alla gara di andata del 26 settembre scorso, vinta 1-0 dal Sassuolo con gol di Domenico Berardi. Le due squadre si sono affrontate anche quattro volte in Serie B, con una vittoria della Salernitana seguita da tre successi dei neroverdi. Il Sassuolo ha vinto in tutte le ultime sei trasferte contro squadre neopromosse in Serie A e in tre di queste ha segnato almeno quattro gol.

Spezia-Cagliari, sabato 12 marzo, ore 15

Lo Spezia è imbattuto nei suoi tre precedenti contro il Cagliari in Serie A (1V, 2N). Momento delicato per la formazione ligure che ha perso quattro partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A. Il Cagliari è rimasto imbattuto in tutto il mese di febbraio in trasferta in Serie A: i sardi non arrivano a quattro gare esterne senza sconfitte dallo scorso maggio, quando collezionarono due vittorie e due pareggi sotto la guida di Leonardo Semplici.

Sampdoria-Juventus, sabato 12 marzo, ore 18

Sono 127 i confronti in Serie A tra le due squadre: 26 le vittorie dei blucerchiati, 64 quelle dei bianconeri, 37 invece i pareggi. Dal 2015 in avanti Sampdoria e Juventus non hanno mai pareggiato in Serie A, con due successi blucerchiati e 12 bianconeri; nel periodo i liguri hanno perso più partite di Serie A solo contro il Napoli (13). Dal 2013 in poi la Juventus ha perso tre trasferte di Serie A contro la Sampdoria (6V), solo contro Roma (quattro) e Napoli (cinque) i bianconeri hanno perso più gare esterne nel periodo. Nel 2022 la Juventus è la formazione che ha conquistato più punti in Serie A: 19, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi in nove gare; la formazione bianconera è una delle cinque formazioni dei cinque maggiori tornei europei ancora imbattute in questo anno solare (con Siviglia, Liverpool, Barcellona e Newcastle). Sampdoria che ha vinto, senza subire gol, le ultime due partite casalinghe di campionato.

Milan-Empoli, sabato 12 marzo, ore 20.45 (Sky)

Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Empoli (3-0 il 22 febbraio 2019 e 4-2 il 22 dicembre 2021), i rossoneri però devono migliorare il rendimento contro le squadre “piccole”: la squadra di Pioli infatti ha vinto solo due delle ultime sei partite giocate con squadre che iniziavano la giornata nella seconda metà della classifica (3N, 1P) e ha pareggiato le ultime due in ordine di tempo, contro Salernitana e Udinese. Se consideriamo le ultime 11 giornate di campionato (dal 17 dicembre ad oggi), nessuna formazione ha raccolto meno punti in Serie A dell’Empoli (sei, come il Venezia): i toscani sono anche una delle due sole squadre (insieme al Genoa) a non aver mai vinto in questo parziale (6N, 5P). Attenzione a Giroud che non è ancora mai riuscito ad andare segno con il Milan in due gare consecutive in campionato.

Fiorentina-Bologna, domenica 13 marzo, ore 12.30 (Sky)

Dalla stagione 2013/14 in avanti la Fiorentina è rimasta imbattuta contro il Bologna in Serie A, grazie a nove vittorie e sei pareggi; nelle ultime nove partite casalinghe in Serie A contro i rossoblù, la Fiorentina ha subito un solo gol. La squadra allenata da Mihajlovic ha pareggiato nelle ultime due partite di campionato e non arriva a tre pareggi di fila in Serie A da gennaio 2021. Considerando tutte le competizioni, dal suo arrivo alla Fiorentina (8 gennaio 2022), solamente Ciro Immobile e Tammy Abraham hanno segnato più gol di Krzysztof Piatek (sei) tra i calciatori di squadre di Serie A.