Dopo il rosso di Anfield l'attaccante cileno prova a caricarsi sui social postando il video di un suo allenamento in palestra accompagnato da un audio in spagnolo che spiega come nella vita sia importante non mollare. Poi, però, una gaffe nella parte testuale, con la citazione del motto della Juventus: "Fino alla fine". I tifosi nerazzurri, ovviamente, non l'hanno presa benissimo

"Nella vita si vince e si perde, ma non devi mai rinunciare a quello che ami. Fino alla fine": è quanto scrive Alexis Sanchez in un post su Instagram, accompagnando tutto con un video in cui si allena in palestra e alcune immagini iconiche, sia di delusione che di gioia, con la maglia dell’Inter. Il post è ovviamente un chiaro riferimento e in segno di reazione all' episodio dell'espulsione nel match di Anfield contro il Liverpool . Ma come vi sarete probabilmente accorti, la frase finale del post di Sanchez ("Fino alla fine", il famoso motto della Juventus) ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri , che nei commenti si sono scatenati e gli hanno fatto capire di non averla presa affatto bene: "Si dice 'Amala'", oppure "Però 'Fino alla fine' non lo puoi scrivere...", sono solo alcune tra le risposte (più pacate) dei tifosi nerazzurri al post del proprio attaccante.

Il racconto del suo match contro il Liverpool

Inzaghi aveva deciso di dare una chance da titolare a Sanchez all'improvviso: sarà perché l’ex Arsenal e Barcellona di esperienza in sfide di un certo spessore ne ha da vendere o semplicemente perché serviva imprevedibilità, fame e lucidità in avanti. Il cileno la stava anche sfruttando bene: nei primi minuti ha pressato con grinta e determinazione tutti i difensori del Liverpool, al punto che Matip per due volte non ci ha pensato su e ha rinviato senza mezzi termini. Poi un paio di spunti di qualità, sprazzi di quel Nino Maravilla che tanto ha fatto vedere in questi anni, ma senza mai incidere e un brutto fallo su Thiago Alcantara, dove però viene sanzionato con il cartellino giallo. Nel secondo tempo, dopo la rete di Lautaro Martinez, la foga e la voglia di dimostrare hanno preso il sopravvento: Alexis Sanchez interviene in scivolata su Fabinho, prendendo prima effettivamente il pallone, ma sul contrasto la gamba rimane tesa e colpisce la caviglia di Fabinho. Lahoz non ci pensa due volte ed espelle per doppia ammonizione l’attaccante nerazzurro: accortosi dell’errore, il cileno abbandona il campo a testa bassa, ma viene prontamente consolato da Simone Inzaghi all’uscita dal terreno di gioco. Da lì l’Inter non riesce più a prendere campo, sia per l’inferiorità numerica, sia perché di fronte c’era un avversario esperto. Ad Anfield è finita 0-1: una vittoria che da fiducia e morale ai nerazzurri in vista del campionato, ma che lascia il dubbio del "Se ci fosse stato Sanchez…".