Esami ok per Brozovic, ma è in dubbio per il Toro

Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista, uscito anzitempo ad Anfield per un affaticamento al polpaccio, hanno dato esito negativo: decisivi i prossimi due allenamenti per capire se ci sarà già con il Torino

Hanno dato esito negativo gli esami ai quali si è sottoposto in mattinata Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato dell’Inter era uscito al 75’ dalla gara di Champions League vinta contro il Liverpool ad Anfield (1-0, risultato che non è bastato ai nerazzurri però per accedere ai quarti di finale) per un affaticamento al polpaccio destro. Ora gli accertamenti hanno tranquillizzato l’ambiente nerazzurro sulle sue condizioni. "Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di giovedì 10 marzo. I controlli hanno avuto esito negativo", si legge nel comunicato diffuso dalla società nerazzurra sul proprio sito web.