Osimhen: "Milan? Ko pesante, ma credo a scudetto"

L'attaccante nigeriano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La sconfitta con il Milan ci ha fatto male, ma crediamo ancora allo scudetto e anche i tifosi devono farlo. Il fallo di Tomori era da rigore". Su Spalletti: "È stato fondamentale per la mia crescita in Italia. So che ancora può insegnarmi tanto"

"La sconfitta contro il Milan ci ha fatto male, è dura da digerire. Non abbiamo fatto una buona partita, ma di fronte avevamo una squadra forte", ha esordito così Victor Osimhen nell'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dichiarando quanto sia stato pesante per la squadra azzurra il ko contro il Milan. L’attaccante nigeriano si è soffermato sul big match perso al Maradona nell’ultimo turno, ma anche sul discorso scudetto, considerato da Osimhen "non ancora chiuso. Noi ci crediamo e anche i tifosi devono farlo con noi nonostante l’ultima sconfitta". Nel primo tempo, l’ex Lille è stato anche protagonista di un discusso contatto in area di rigore non fischiato da Orsato: "Ovviamente era fallo. Se avessi simulato avrei preso un cartellino giallo. Pensavo che l’arbitro andasse al Var, ma così non è stato e accettiamo la decisione".

"Spalletti? Ha arricchito qualsiasi giocatore, compreso me" approfondimento Serie A, 29^ giornata: curiosità e statistiche Un impatto con il calcio italiano non semplicissimo per Victor Osimhen, che ha dovuto fare i conti anche con numerosi infortuni nella stagione passata. Questa stagione però la crescita è stata notevole: "Sapevo già al mio arrivo a Napoli che l’impatto con il calcio italiano sarebbe stato importante sia per me che per il mio modo di interpretare il calcio. Ho imparato tanto anche dagli altri attaccanti guardandoli e studiandoli. Per tutto questo devo però ringraziare soprattutto Spalletti – ha dichiarato Osimhen – perché è stato fondamentale per la mia crescita da quando sono qui. Ha arricchito ogni calciatore della rosa incluso me naturalmente. Mi sento privilegiato a percorrere questo cammino al suo fianco e so che ancora tanto potrà insegnarmi. Io continuo sempre a lavorare per migliorare giorno dopo giorno". Napoli che adesso è chiamato al riscatto già dalla trasferta col Verona: "Dobbiamo tornare a vincere e giocare al massimo ogni partita. Il Verona è un avversario difficile e lo sappiamo, soprattutto davanti al loro pubblico. Noi però siamo pronti per ottenere i tre punti. Non sarà facile, servirà una mentalità vincente".