L'allenatore della Juve ha parlato alla vigilia del match contro la Samp: "Sarà una gara complicata, a Genova non è mai semplice". Poi carica i suoi: "Dobbiamo chiacchierare poco e lavorare tanto, perché a oggi non si è fatto nulla". Infine, le indicazioni su alcuni giocatori infortunati: "De Sciglio a disposizione, Alex Sandro da valutare. Chiellini e Dybala spero di riaverli per mercoledì"

Alla vigilia della partita contro la Sampdoria di Serie A e prima di una settimana che prevede anche il delicato ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, l'allenatore della Juventus , Max Allegri , ha parlato delle condizioni fisiche e mentali del suo gruppo in conferenza stampa. Queste le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti in sala.

In che momento della stagione arriva la partita contro la Sampdoria?

"Siamo in un momento decisivo della stagione. Mancano ancora due mesi, ma prima della sosta c'è una settimana intensa, bella e speriamo divertente. Domani c'è la Sampdoria che con Giampaolo in casa ha fatto molto bene. Troveremo una squadra che ci aggredirà e che cerca punti per la salvezza. Noi invece abbiamo bisogno di punti per restare tra le prime quattro".

Chi giocherà in attacco?

"Devo ancora decidere perché qualcuno avrà da riposare. Oggi comunque quando ho segnato i convocati ho detto: "Siamo troppi (scherzando, in riferimento all'alto numero di infortunati avuto nei giorni precedenti, ndr)". Quando sta per arrivare la Champions è come il miele: tornano tutti".

Per Danilo turno di riposo? Come stanno De Sciglio e Alex Sandro?

"Danilo giocherà. De Sciglio si è messo a disposizione: sta meglio dei suoi problemi al ginocchio. Anche Alex Sandro sta meglio, ma non ho ancora deciso".

Obiettivo terzo posto?

"Il nostro obiettivo è restare tra le prime quattro, che sia il quarto, il terzo o il secondo. Stiamo lavorando per questo: la strada è ancora lunga. Vediamo un passo alla volta. Domani dobbiamo fare una partita dove bisogna uscire con un risultato positivo, per continuare la striscia e per consolidare il quarto posto".

Condizioni di Dybala: può recuperare per la Champions?

"L'ho visto meglio. Anche lui è uno che potrebbe tornare per mercoledì, così come Bonucci. Domenica vedremo meglio".

Mentalmente come sta la squadra?

"Vincere a Genova è sempre complicato, anche per l'ambiente e per i tifosi. La Samp in casa è un'altra squadra, lo dimostrano i risultati. L'importante sarà stare dentro la partita. Servirà carattere e orgoglio".

Vlahovic: si aspettava questa sua tenuta mentale visto che sta giocando ogni tre giorni? Può riposare?

"Sono contento per lui, non era semplice arrivare e giocare ogni tre giorni, perché ci sono carichi fisici e mentali diversi. Quando dico che la palla nella Juventus è più pesante è che ogni palla ti può far vincere o perdere. Dusan sta facendo bene ma deve ancora migliorare e essere più pulito nel gioco: questo deve essere il suo obiettivo per alzare il suo livello che è già alto. Comunque sono molto contento di lui. Il calcio comunque si gioca su un filo: quando tutto sembra liscio, nel calcio c'è l'imprevisto, basti vedere Real-Psg. Quindi non è che perché abbiamo fatto delle belle partite, i risultati sono scontati. A oggi non abbiamo fatto niente: i conti si faranno il 28 maggio. Se riposa? Vediamo domani, devo decidere".

Percepisce il nervosismo delle avversarie per i primi posti, anche sugli arbitri: perché la Juventus no, secondo lei? Siete più sereni?

"Non lo percepisco questo nervosismo perché bisogna essere dentro agli ambienti. Alla Juventus c'è da chiacchierare poco e lavorare tanto. Più zitti si sta, meglio è. Quelle davanti sono davanti e resteranno davanti: noi non ci possiamo arrivare. In questo momento l'obiettivo è il quarto posto. Dopo la sosta recupereremo energie e credo che avremo tutti a disposizione per il rush finale".

Cosa sta sbagliando la Juventus su Dybala?

"Sento dire che 'Dybala ha bisogno di...' è sbagliato. Bisogno di che? Paulo è un professionista e un uomo. Lui è in una situazione in cui deve discutere il rinnovo. Non ha bisogno di nessuno: come hanno fatto altri professionisti, deve giocare. Questo vale per tutti. Io lo vedo sereno e tranquillo. Sta lavorando per tornare a disposizione. Noi abbiamo bisogno di lui: è un giocatore che ci dà qualità e per il rush finale ho bisogno di tutti. Spero di averlo già per mercoledì, come Chiellini. Vedremo domenica".

Cuadrado titolare?

"O gioca lui o gioca Kean".