Serie A, le partite di oggi: calendario e orari

Cinque le partite della ventinovesima giornata in programma oggi: si parte alle 12:30 con Fiorentina-Bologna (in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251) e si chiude con Torino-Inter alle 20:45. Alle 15 il Napoli a Verona, Roma e Atalanta in campo alle 18

La ventinovesima giornata di Serie A prosegue con cinque partite in calendario di domenica dopo gli anticipi del sabato. La prima partita in ordine cronologico, con fischio d'inizio alle 12:30, è Fiorentina-Bologna. Alle 15 scendono in campo Verona e Napoli in un match molto sentito da entrambe le tifoserie. La squadra di Spalletti vorrà rifarsi dopo la sconfitta contro il Milan, quella di Tudor spera di alimentare il sogno europeo. Due le partite in programma alle 18: l’Atalanta ospita il Genoa mentre la Roma gioca fuori casa contro l’Udinese. Entrambe sono uscite vittoriose dagli impegni europei in settimana. Dopo la trasferta di Champions a Liverpool. torna in campo l’Inter: i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno ospiti del Torino nel posticipo delle 20:45. Lunedì 14 marzo il programma del turno numero 29 si completa con Lazio-Venezia alle 20:45.